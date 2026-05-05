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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Computerbetrug, Täter erbeuten hohe dreistellige Summe

Ochtrup (ots)

Eine 39-jährige Frau aus Ochtrup ist am Sonntag (03.05.) um 17.30 Uhr Opfer einer Computerbetrugsmasche geworden.

Die Frau erhielt eine E-Mail, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte. In der E-Mail befand sich ein Link mit der Aufforderung, ihr Online-Banking zu verifizieren.

Dieser Aufforderung kam sie in ihrer Online-Banking-App nach und bestätigte die angebliche Verifizierung. Sie musste anschließend feststellen, dass eine hohe dreistellige Summe von ihrem Konto abgebucht worden war. Eine Nachfrage bei ihrer Bank ergab, dass es sich um einen Betrug handelt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor solchen betrügerischen E-Mails.

   - Vergewissern Sie sich, ob die E-Mail tatsächlich von ihrem 
     Kreditinstitut stammt.
   - Klicken Sie niemals auf einen angegebenen Link in der 
     übersandten E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, in der E-Mail 
     angegebene Seiten über die Startseite Ihrer Bank zu erreichen.
   - Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten 
     per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie
     sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit 
     Ihrer Bank.
   - Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten 
     (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.
   - PIN und TANs sollten Sie nur dann eingeben, wenn eine gesicherte
     Verbindung mit Ihrem Browser hergestellt ist. Eine sichere 
     Verbindung erkennen Sie an dem https:// in der Adresszeile: Im 
     Browserfenster erscheint ein kleines Icon, z. B. in Form eines 
     Vorhängeschlosses, das den jeweiligen Sicherheitsstatus 
     symbolisiert ("geschlossen" bzw. "geöffnet").
   - Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen,
     nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der 
     Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen 
     Download über den direkten Link). Öffnen Sie insbesondere keine 
     angehängten Dateien.
   - Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls.
   - Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre 
     Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls 
     ungewollte Aktionen stattgefunden haben.
   - Nutzen Sie nur die offizielle Zugangssoftware Ihrer Bank.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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