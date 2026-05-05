Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Computerbetrug, Täter erbeuten hohe dreistellige Summe

Ochtrup (ots)

Eine 39-jährige Frau aus Ochtrup ist am Sonntag (03.05.) um 17.30 Uhr Opfer einer Computerbetrugsmasche geworden.

Die Frau erhielt eine E-Mail, die augenscheinlich von ihrer Bank stammte. In der E-Mail befand sich ein Link mit der Aufforderung, ihr Online-Banking zu verifizieren.

Dieser Aufforderung kam sie in ihrer Online-Banking-App nach und bestätigte die angebliche Verifizierung. Sie musste anschließend feststellen, dass eine hohe dreistellige Summe von ihrem Konto abgebucht worden war. Eine Nachfrage bei ihrer Bank ergab, dass es sich um einen Betrug handelt.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch einmal vor solchen betrügerischen E-Mails.

- Vergewissern Sie sich, ob die E-Mail tatsächlich von ihrem Kreditinstitut stammt.

- Klicken Sie niemals auf einen angegebenen Link in der übersandten E-Mail. Versuchen Sie stattdessen, in der E-Mail angegebene Seiten über die Startseite Ihrer Bank zu erreichen.

- Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder per Telefon oder per Post von Ihnen an. Wenn Sie sich unsicher sind, halten Sie in jedem Fall Rücksprache mit Ihrer Bank.

- Übermitteln Sie keine persönlichen oder vertraulichen Daten (bspw. Passwörter oder Transaktionsnummern) per E-Mail.

- PIN und TANs sollten Sie nur dann eingeben, wenn eine gesicherte Verbindung mit Ihrem Browser hergestellt ist. Eine sichere Verbindung erkennen Sie an dem https:// in der Adresszeile: Im Browserfenster erscheint ein kleines Icon, z. B. in Form eines Vorhängeschlosses, das den jeweiligen Sicherheitsstatus symbolisiert ("geschlossen" bzw. "geöffnet").

- Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen, nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen Download über den direkten Link). Öffnen Sie insbesondere keine angehängten Dateien.

- Nutzen Sie Antivirenprogramme und Firewalls.

- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben.

- Nutzen Sie nur die offizielle Zugangssoftware Ihrer Bank.

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