Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Motorroller kollidiert mit umgestürztem Baum, Fahrer schwer verletzt

Mettingen (ots)

Im Kreuzungsbereich Papiermühlenweg / Wellenweg ist es am Montag (04.05.) gegen 22.25 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Ein 60-Jähriger aus Mettingen fuhr mit seinem Motorroller auf dem Papiermühlenweg in Fahrtrichtung Höveringhausener Kirchweg. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich auf der Fahrbahn ein umgestürzter Baum, der die Fahrbahn blockierte.

Der Mettinger erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Baum. Der 60-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Angaben zu dem entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden.

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