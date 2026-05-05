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Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfall zwischen Radfahrer und Pkw, Schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (04.05) ist es um 22.30 Uhr im Kreuzungsbereich Dörnebrink / Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21-jähriger Mann aus Ibbenbüren mit seinem Fahrrad auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Laggenbeck. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads befand sich ein 19-jähriger Mann, ebenfalls aus Ibbenbüren. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Ibbenbürener mit seinem Pkw, einem weißen Seat Leon, auf der Straße Dörnebrink in Fahrtrichtung Laggenbecker Straße.

Der Radfahrer versuchte im Kreuzungsbereich zu bremsen, dies gelang jedoch nicht. Daraufhin sprang der Sozius vom Gepäckträger. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw.

Bei der Kollision zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Sozius und der Autofahrer blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.

Für weitere Ermittlungen wurde das Fahrrad des 21-Jährigen sichergestellt. Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt. Angaben zu dem entstandenen Sachschaden können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getätigt werden. Der gesamte Kreuzungsbereich war für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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