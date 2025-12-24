Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt in Sundern - Fahrzeug flüchtet bei Verkehrskontrolle

Sundern (ots)

Nach einer versuchten Verkehrskontrolle in Sundern kam es heute Nacht zu einer Verfolgungsfahrt. Um 00:47 Uhr wollte eine Funkstreife der Polizeiwache Sundern in der Hauptstraße ein auffällig fahrendes Auto anhalten und die Insassen kontrollieren. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei, beschleunigte das Auto und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der L519 in Richtung Sundern-Tiefenhagen. Während der Verfolgung verlor die Streife den Sichtkontakt. Das Auto wurde im Rahmen der Fahndung später in Sundern-Enkhausen geparkt aufgefunden. Nach dem Hinweis eines Zeugen wurden auch die Insassen des Autos ermittelt und angetroffen. Beide Männer hatten keinen Führerschein. Den 27 und 37 Jahre alten Männern aus Sundern wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

