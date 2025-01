Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Einbrüche in zwei Verbrauchermärkte ++ Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 30. Januar versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Apen einzubrechen. Gegen 23:45 Uhr bemerkten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt die aktivierte Alarmleuchte des Marktes. Bei der anschließenden Überprüfung stellten sie fest, dass die äußere Glasschiebetür einen Spalt offenstand und deutliche Hebelspuren aufwies. Offenbar gelang es den Tätern nicht, in das Innere des Marktes vorzudringen, woraufhin sie unerkannt flüchteten.

Ebenfalls in der Nacht zum 30. Januar kam es zu einem Einbruch in einen weiteren Verbrauchermarkt in der Goethestraße in Westerstede. Hier gelang es den unbekannten Tätern, die Schiebetür des Haupteingangs aufzuhebeln. Im Inneren begaben sie sich gezielt zur dortigen Bäckereifiliale, wo sie einen Tresor entwendeten.

Die Polizei Westerstede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum 30. Januar im Bereich der Goethestraße in Westerstede und/oder im Bereich der Hauptstraße in Apen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizei Westerstede unter der Telefonnummer 04488-833-0 entgegen.

