API-TH: Zwangspause für den Fahrzeugführer

A71 Höhe Suhl

Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Kontrollgruppe Schwerverkehr der Autobahnpolizeistation Süd einen bulgarischen Sattelzug an der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis der A71. Obwohl auf den ersten Blick zumindest am Lastwagen alles in Ordnung zu sein schien, stellten die Polizisten nach dem Auslesen des Fahrtenschreibers fest, dass der 51-jährige bulgarische Fahrer seine Wochenlenkzeiten mehrfach massiv überschritten hatte. Insgesamt lenkte er gut 23 ½ Stunden zu viel in den letzten 4 Wochen. Bei der Anhörung des Mannes stellte sich heraus, dass er dies nicht freiwillig getan hatte, sondern dass es der Fuhrunternehmer schlichtweg von ihm verlangte. Dies bewahrte ihn zwar nicht vor der 400 Euro hohen Strafe, verschaffte ihm jedoch eine Zwangspause bis zum Ende dieses Wochenendes. Darüber war er sichtbar erleichtert. Der Verantwortliche der Spedition muss nun mit einer Anzeige wegen Verletzung seiner Überwachungs- und Fürsorgepflichten gegenüber seines Personals rechnen.

