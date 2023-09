Polizei Düren

POL-DN: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Düren (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem von vier Tatverdächtigen, die des Wohnungseinbruchdiebstahls verdächtig sind.

Der unbekannte Tatverdächtige stieg am 01.08.2023 aus einem Pkw der Marke Jeep Renegade aus und brach im Anschluss, zwischen 11:16 Uhr und 11:45 Uhr, gemeinsam mit drei weiteren unbekannten Tätern in ein Einfamilienhaus in Hoven ein. Die Täter entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei fahndet nun öffentlich, mit richterlichem Beschluss, nach dem videografierten Tatverdächtigen.

Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-8313 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

