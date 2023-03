POL-SE: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022

Bad Segeberg (ots) - In der Mövenstraße in Rellingen ist es am frühen Freitagmorgen (24.03.2023) zum Einbruch in einen Imbiss gekommen. Unbekannte drangen zwischen 00:30 und 07:30 Uhr in zwei im selben Gebäude gelegene Verkaufsräume zweier Imbisse ein und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Neben einer bislang unbekannten Menge Zigaretten stahlen der/die Täter einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei ...

