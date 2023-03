POL-SE: Rellingen - Einbruch in Imbiss

Bad Segeberg (ots) - Samstagmittag ist es in der Nähe des Friedhofs Friedrichsgabe in Norderstedt zu zwei Einbrüchen in geparkte Pkw gekommen, vermutlich durch einen Mann auf einem Fahrrad. Als zwei Besucher des Friedhofs um 12:40 Uhr zu ihrem in der Kirchenstraße geparkten VW Golf Plus zurückkehrten, sahen sie aus der Entfernung einen etwa 45-jährigen Mann mit langen grauen offenen Haaren und brauner Jacke an dem ...

