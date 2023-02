LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte haben in einem Waldstück hinter der Wintersteiner Straße in Richtung Aschhof alte Fahrzeugteile illegal entsorgt. Wer hat die Entsorgung beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0043486/2023 entgegengenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

