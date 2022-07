Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Hochkreuz: Polizei stoppt Drogen- und Alkoholfahrt eines 43-Jährigen Autofahrers

Bonn (ots)

Ein Streifenteam der Wache Godesberg überprüfte in der Nacht zu Sonntag (24.07.2022) gegen 01:00 Uhr einen Volvo auf der Heinemannstraße Ecke Godesberger Allee in Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Aus dem Innern des Pkw für die Beamtinnen und Beamten deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. Der 43-jährige Fahrzeugführer schien nicht fahrtüchtig zu sein. Ein Atemalkoholvortest ergab dann auch einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Mann gab vor Ort an nicht nur Alkohol konsumiert, sondern auch Drogen genommen zu haben. Ein auf der Wache an der Zeppelinstraße durchgeführter Drogenschnelltest schlug entsprechend positiv auf Kokain an. Ein Arzt entnahm dem Mann, der in Luxemburg wohnhaft ist, eine Blutprobe zur Beweissicherung. Sein luxemburgischer Führerschein wurde sichergestellt. Da der 43-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

