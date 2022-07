Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Weststadt: Unbekannte beschädigten mehrere Autos

Bonn (ots)

Bereits in der Nacht zu Sonntag (17.07.2022) beschädigten Unbekannte die Außenspiegel an vier Fahrzeugen in der Bonner Weststadt. Die Autos waren in der Herwarthstraße geparkt. Die Fahrzeughalter bemerkten die Beschädigungen am Sonntagmorgen. Da sich im Rahmen erster Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 15 keine Täterhinweise ergaben, bitten die Beamten mögliche Zeugen verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, zu melden.

Wem in der Nacht zu Sonntag verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

