Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Schillerstraße in Asperg ereignete. Ein 37 Jahre alter Opel-Fahrer war in der Schillerstraße in Richtung Eglosheimer Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Brunnenstraße übersah er vermutlich eine 51-jährige Skoda-Lenkerin. Dieser nahm er die Vorfahrt und beide PKW stießen zusammen. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden.

