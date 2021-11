Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Über Terrassentür in Wohnung eingebrochen

Ludwigsburg (ots)

Eine Spiegelreflexkamera sowie Schmuck in vierstelligem Gesamtwert entwendeten noch unbekannte Täter am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 19:25 Uhr aus einem Haus in der Nähe des Skateparks in der Ludwigsburger Weststadt. Die Einbrecher waren zuvor über die Terrassentür, die sie aufgehebelt hatten, eingedrungen. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu einem Einbruchsversuch in der Molketstraße, zu dem wir ebenfalls berichteten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

