Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.08.2021.

Salzgitter (ots)

Räuberischer Diebstahl in einem Verkaufsgeschäft.

Salzgitter, Lebenstedt, In den Blumentriften, 17.08.2021, 19:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand habe ein derzeit unbekannter Tatverdächtiger einem Regal Parfüm entnommen und dieses in seine Tasche gesteckt. Anschließend habe er das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein aufmerksamer Zeuge habe die Tat beobachtet und daraufhin den Mann angesprochen. Sowohl der Zeuge als auch der Tatverdächtige gingen nunmehr in das Geschäft zurück. Hier habe schließlich der Tatverdächtige den 33-jährigen Zeugen in ein Regal geschupst und ist schließlich mit der Beute geflüchtet. Der Zeuge wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 75 Euro.

Der unbekannte Täter ist bekleidet mit einem schwarzen Cap, einer medizinischen Maske, einem grauen Hemd/Pullover, einer grau/weiß/schwarze Weste, einer beigen Hose, braunen Schuhe. Er führte bei der Tat einen schwarzen Stoffbeutel mit der erkennbaren Aufschrift "I'll Bag" mit. Zudem trug er eine Adidas Umhängetasche.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, 25 bis 30 Jahre, ca. 170 cm bis 175 cm, schwarze Haare, Bartträger, Brillenträger.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter drangen in einen Gewerbebetrieb ein.

Salzgitter, Bad, Wiesenstraße, Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus, 16.08.2021, 16:10 Uhr-17.08.2021, 06.20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die unbekannten Täter in einen vor einem Mehrfamilienhaus abgestellten Container ein. Nachdem ein Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet wurde, konnten aus dem Inneren mehrere Kabeltrommeln und ein elektrisches Baugerät entwendet werden. Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell