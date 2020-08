Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung durch ölhaltige Stoffe

Hann. Münden (ots)

Am 25.08.2020, um 15:50 Uhr wurde der Wasserschutzpolizei Kassel ein Ölfilm im Oberwasser der Schleusen- und Wehranlage Bonaforth gemeldet. Der Ölfilm soll auf einer Länge von ca. 50 m, vorwiegend am rechten Ufer, sichtbar gewesen sein. Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei hatte sich der Ölfilm bereits witterungsbedingt (leichter Regen) weitgehend aufgelöst bzw. in Richtung Hann. Münden verlagert. Es waren nur noch einzelne Schlieren erkennbar. Die Überprüfung möglicher Ursachen (Einleiter, stillliegende Boote o.ä.) verlief negativ. Aufgrund der Geringfügigkeit sind keine Beseitigungsmaßnahmen eingeleitet worden.

