Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Achsenschmiede mit der Bielefelder Straße sind am späten Donnerstagnachmittag in Paderborn-Sennelager ein Auto und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Der 36-jährige Fahrer eines Peugeots wollte gegen 17.35 Uhr aus der Achsenschmiede nach rechts auf die Bielefelder Straße in Richtung Hövelhof abbiegen.

Dabei stieß er mit einer 74-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die auf dem links an der Bielefelder Straße gelegenen Fahrradweg in Richtung Sennelager unterwegs war. Die Frau, die einen Helm aufhatte, kam zu Fall. Sie wurde mit schweren Verletzungen per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

