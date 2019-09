Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Rinteln (ots)

(ne) Am Freitag, 13.09.2019 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 15:45 Uhr lösten bisher unbekannte Personen die Radmuttern eines geparkten Pkw Renault Clio in Rinteln am Josua-Stegmann-Wall. Die Fahrerin bemerkte dieses erst während der Fahrt. Zum Glück kam es nicht zu einem Verkehrsunfall.

Zeugenhinweise werden durch die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 entgegengenommen.

