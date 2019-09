Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unsichere Fahrweise deckt Trunkenheitsfahrt auf

Eystrup (ots)

(opp) Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariates Hoya bemerkte bei ihrer Streifentätigkeit am Samstag morgen, gegen 03:00 Uhr, einen SUV mit polnischer Zulassung, welcher aus Richtung Hämelhausen nach Eystrup fuhr. Hierbei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug sehr unsicher und gelegentlich mit Schlangenlinien geführt wurde. Bei einer anschließenden Kontrolle in Eystrup wurde die auffällige Fahrweise schnell erklärt, da ein freiwillig durchgeführter Alkotest bei dem 41jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille erzielte. Der polnische Staatsangehörige, mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, wurde zur Blutentnahme dem Krankenhaus Nienburg zugeführt und nach den polizeilichen Maßnahmen nach Eystrup zurückgebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Weiterhin wurde ihm das Führen von erlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell