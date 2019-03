Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Trickdiebstahl (12-1103)

Speyer (ots)

09.03.2019, 17.30 Uhr Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde eine 74-jährige Frau am Samstagnachmittag Opfer eines Trickdiebstahls auf dem Kaufland Parkplatz in der Auestraße. Beim Einräumen der Einkäufe wurde sie von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Anschließend räumte sie zu Ende ein und bemerkte dabei das Fehlen ihrer Handtasche. Vermutlich wurde diese während des Gesprächs von einem Mittäter hinter ihrem Rücken entwendet. In der Handtasche befanden sich circa 70 Euro Bargeld und diverse Ausweispapiere. Den Mann kann die Rentnerin wie folgt beschreiben: Ca. 180 cm groß, bekleidet mit dunklem Mantel, dunkler Hose, ca. 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, helle Hautfarbe. Er sprach gutes Deutsch mit einem leichten, unbekannten Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

