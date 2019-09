Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Seitenscheibe aufgehebelt

Hespe (ots)

(PP) In der Zeit vom 11.09., 18:00 Uhr bis zum 12.09., 06:15 Uhr zerstörte bislang unbekannter Täter im Neuen Weg in Hespe die Beifahrerscheibe eines dort abgestellten Ford Transit. Aus dem Fahrzeuginneren wurde jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Zeugen zu dem Aufbruch werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

