Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190219 - 194 Frankfurt-Westend: Pkw-Aufbrüche

Frankfurt (ots)

(ka) Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, haben Unbekannte im Westend drei Autos des Herstellers BMW aufgebrochen. Täterhinweise liegen nicht vor.

Am Montag mussten drei BMW-Besitzer feststellen, dass die Scheiben ihrer Autos eingeschlagen und aus diesen festeingebaute Navigationsgeräte, Lenkräder und Airbags ausgebaut und geklaut wurden. Die Fahrzeuge waren in der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Straße Niedenau geparkt. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

