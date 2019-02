Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190218 - 191 Frankfurt-Heddernheim: Betäubungsmittel sichergestellt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 16. Februar 2019, gegen 17.00 Uhr, konnten Polizeibeamte in einer Grünanlage in der Nähe der Tacitusstraße einen offensichtlichen Drogenhandel unter drei Personen beobachten.

Bevor die drei Personen flüchteten, warfen sie mehrere Tütchen weg. Darin befanden sich 13,4 Gramm Kokain und 22,7 Gramm Marihuana. Einer der Flüchtenden, ein 28-Jähriger, konnte festgenommen werden. Auf dem Fluchtweg fand sich noch ein Rucksack, in dem 241 Gramm Marihuana, verpackt in fünf Plastiktüten, sichergestellt werden konnten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte der aufgefundene Rucksack den geflüchteten Personen zuzuordnen sein.

Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-Jährigen fanden sich fremde Ausweisdokumente und EC-Karten. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

