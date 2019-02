Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190218 - 190 Frankfurt-Zeilsheim/Sindlingen: Sachbeschädigungen an Pkw

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag, den 17. Februar 2019, gegen 03.50 Uhr, zwei dunkelgekleidete Personen, welche im Bereich der Straßen Neu-Zeilsheim und Braunschweiger Weg Autos beschädigen würden.

Tatsächlich konnten die Beamten dort 17 Pkw feststellen, an denen die Spiegel beschädigt oder abgetreten worden waren. An einem Fahrzeug war zusätzlich die Motorhaube zerkratzt.

Im Verlauf des Tagdienstes wurden noch zwei weitere Fahrzeuge aus der Okrifteler Straße und der Sindlinger Bahnstraße gemeldet. Auf diese beiden Autos trifft die gleiche Tatbegehungsweise zu. Der insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro.

