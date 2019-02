Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190217 - 188 Bundesautobahn 3: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der bislang unbekannt gebliebene Fahrer eines dunklen Kombi fuhr am Sonntag, den 17. Februar 2019, gegen 00.00 Uhr, von der A67 kommend über das Dreieck Mönchhof auf die A3 in Richtung Würzburg auf.

Dabei wechselte er in einem Zug auf die linke Fahrspur. Beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur rammte er mit der vorderen rechten Seite die hintere linke Seite des Mercedes eines 68-Jährigen aus Neu-Isenburg. Ohne sich um den Unfall zu kümmern setzte der Unbekannte seine Fahrt auf dem linken Fahrstreifen fort.

Durch den Anstoß kam der Mercedes des 68-Jährigen ins Schleudern und schlug in die rechte Leitplanke ein. Wegen des schleudernden Mercedes musste der auf dem mittleren Fahrstreifen befindliche 24-jährige Fahrer eines Porsche nach links ausweichen, wo es zum Zusammenprall mit dem BMW eines 27-Jährigen aus Elz kam, der dem Porsche nicht mehr ausweichen konnte.

Der BMW schleuderte anschließend über die gesamte Autobahn und schlug in der rechten Leitplanke ein.

Der Porsche hingegen wurde auf die mittlere Spur zurückgeschoben, wo es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer 30-Jährigen aus Freigericht kam.

Alle drei Fahrstreifen und der Standstreifen waren danach durch manövrierunfähige Fahrzeuge, Trümmerteile und auslaufende Betriebsstoffe blockiert, was eine Vollsperrung unvermeidlich machte.

Gegen 02.15 Uhr konnte der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Gegen 02.55 Uhr, nach Bergung der Fahrzeuge, der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn, konnte die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer des BMW, sein 22-jähriger Beifahrer sowie der 41-jährige Mitfahrer im Porsche leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Die 30-jährige Fahrerin des Seat musste allerding zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht werden. Sie wurde am Bein verletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich zusammen auf mehrere zehntausend Euro. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wie bereits erwähnt soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste vorne rechts Unfallbeschädigungen aufweisen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Wagen bzw. zu dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, sich unter der Telefonnummer 069-75546400 mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt in Verbindung zu setzen.

