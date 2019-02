Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190217 - 185 Frankfurt-Sachsenhausen: Handtasche aus Fahrzeug geraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 23-jährige Frankfurterin bestieg am Samstag, den 16. Februar 2019, gegen 19.10 Uhr, ihren im Wendelsweg geparkten Pkw.

Nur einen kurzen Moment später wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Beifahrertür geöffnet. Der Täter versuchte, durch einen Griff den Kopf der Frau zur Seite zu drehen. Schließlich nahm er die Handtasche der Geschädigten, die auf dem Beifahrersitz lag, an sich und flüchtete. Dazu benutzte er ein Fahrrad, auf dem er in Richtung Geleitstraße verschwand. Bei dem Gerangel im Fahrzeug dürfte der Täter auch Kratzspuren im Gesicht davongetragen haben.

Bei der Beute handelt es sich um eine kleine, schwarze Handtasche mit Ledergriff. Darin befand sich die Geldbörse der Geschädigten mit etwa 35 EUR Bargeld, dem Führerschein, dem Personalausweis und anderen Dokumenten.

Der Täter wird beschrieben als 20-35 Jahre alt mit dunkelbraunen Augen. Bekleidet mit Kapuze, blau/grau kariertem Schal und Handschuhen.

