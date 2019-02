Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190217 - 182 Frankfurt-Fechenheim: Jugendlicher beraubt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 16. Februar 2019 erschien ein 16-Jähriger aus Schlüchtern beim 18. Polizeirevier um eine Anzeige zu erstatten.

Gemäß seinen Angaben war er am Freitag, den 15. Februar 2019, gegen 17.50 Uhr, in Richtung der Straße An der Mainkur unterwegs. Zuvor hatte er an der Haltestelle Mainkur die Regionalbahn verlassen und befand sich nun in der Unterführung. Dort wurde er von einer fünfköpfigen Personengruppe eingekreist und gegen die Wand gedrückt.

In gebrochenem Deutsch fragte man ihn, "Geld, hast du?". Daraufhin zog der Täter dem Geschädigten das Portemonnaie aus der Hose, entnahm das Bargeld in Höhe von ca. 240 EUR und ließ die Geldbörse fallen. Danach entfernten sich die Täter.

Nach Angaben des Geschädigten sollen die Unbekannten etwa 20 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Drei Täter hatten ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, zwei der Täter hatten dunkle Hautfarbe. Einer hatte eine kräftigere Figur, einer trug eine Kappe mit der Aufschrift "L A" und hatte einen Dreitagebart. Einer der Täter trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, ein anderer eine Tommy Hilfiger Jacke.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell