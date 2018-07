POL-GOE: #liveticker110 ein voller Erfolg - Mehrere Tausend Bürgerinnen und Bürger waren mit der Polizeidirektion Göttingen "im Dienst"

1 weiterer Medieninhalt

Göttingen (ots) - Am Freitag, 06. Juli 2018, gewährte die Polizeidirektion Göttingen erstmals live über die sozialen Medien Einblick in ihre Arbeit - und stieß damit auf großes Interesse in der Bevölkerung.

In der Zeit von 17:00 - 01:00 Uhr begleitete Nicole Kappei, Social Media Managerin der Polizeidirektion Göttingen, sowohl die Beamtinnen und Beamten in der Lage- und Führungszentrale "Weser" als auch im Einsatz- und Streifendienst in Göttingen und berichtete via Facebook und Twitter live über ihre Arbeit. Dabei wurden auf dem Twitter-Kanal der Polizei Göttingen (https://bit.ly/PolizeiGöttingen) insgesamt 67 Tweets aus dem Einsatzgeschehen veröffentlicht. Ergänzend dazu konnten interessierte Nutzerinnen und Nutzer auf der Facebook-Seite der Polizei Göttingen (https://bit.ly/FBPolizeiGOE) Hintergrundinformationen zur Leitstelle und dem Einsatz- und Streifendienst erhalten.

"Mit unserer Live-Begleitung wollten wir den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wie vielfältig, interessant und anspruchsvoll die tägliche Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten ist. Zudem war es uns besonders wichtig, mit der Aktion mögliche Nachwuchskräfte anzusprechen", erklärt Nicole Kappei. "Darüber hinaus bieten uns die sozialen Medien gerade in Gefahrenlagen die Möglichkeit, die Bevölkerung möglichst schnell mit gesicherten Informationen zu versorgen. Daher würden wir uns natürlich sehr über weiteren Zulauf auf unseren Social Media Kanälen freuen." Allen Beamtinnen und Beamten, die mich bei der Begleitung unterstützt haben, möchte ich nochmals ausdrücklich danken."

Mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer nutzten die Gelegenheit, die Arbeit der Polizei so hautnah mitzuerleben und Fragen zum Geschehen zu stellen. In der Spitze wurden die Tweets dabei mehr als 70.000 Mal angesehen. Auch am darauffolgenden Samstag wurden die Meldungen noch mehr als 50.000 Mal aufgerufen.

"Der #liveticker110 ist nicht nur auf großes Interesse, sondern vor allem auch auf viel Zustimmung bei in der Bevölkerung gestoßen", sagte Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen. "Wir freuen uns sehr über diese tolle Resonanz und werden die Aktion in Zukunft auf jeden Fall wiederholen, auch in den anderen Inspektionen meiner Behörde. Wir setzen weiter auf Transparenz und Offenheit.

Wer sich den #liveticker110 nachträglich noch einmal anschauen möchte, hat dazu auf der Facebook-Seite der Polizei Göttingen Gelegenheit. Dort wurde eine Zusammenfassung der veröffentlichen Tweets vorbereitet.

