Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190215 - 181 Frankfurt-Ginnheim: Drogen beschlagnahmt

Frankfurt (ots)

(em) Am Mittwoch (13. Februar 2019) hat die AG Siedlung der Frankfurter Polizei die Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers durchsucht. Im Rahmen dessen haben die Beamten Betäubungsmittel sowie Bargeld beschlagnahmt.

Gegen 19.30 Uhr konnten die Polizisten beobachten, wie ein 36-jähriger Mann die Wohnung des 42-jährigen Tatverdächtigen in der Straße Am Eichenloh betrat und diese wenige Minuten später wieder verließ. Eine Kontrolle sollte den Verdacht bestätigen: Der 36-Jährige hatte etwa 0,8 Gramm Kokain sowie einen Joint bei sich. Mutmaßlich hat er die Drogen kurz zuvor bei dem 42-Jährigen erworben. Aufgrund zusätzlicher Erkenntnisse, wurde anschließend eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen durchgeführt. Diese förderte weitere Beweismittel zutage: ca. 1,5 Gramm Kokain, ca. 5,8 Gramm Marihuana, ca. 115,7 Gramm einer noch unbekannten Substanz sowie über 1.000 Euro Bargeld.

Die Drogen sowie das Bargeld wurden beschlagnahmt. Der 36-jährige mutmaßliche Käufer wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 42-jährigen mutmaßlichen Drogendealer wird wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

