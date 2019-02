Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190215 - 179 Frankfurt-Nied: Senior von Trickdieb bestohlen

Frankfurt (ots)

(ka) Ein Trickdieb, der sich als Telekom-Mitarbeiter ausgab, beklaute gestern Nachmittag einen Senior in dessen Wohnung im Stadtteil Nied.

Der Dieb klingelte, gegen 17.20 Uhr, an der Tür des über 90-jährigen Mannes und gab an, sämtliche Steckdosen überprüfen zu müssen. Daraufhin gewährte der Senior dem Dieb Einlass, welcher daraufhin alle Räume durchsuchte und ein Etui mit Bargeld klaute. Anschließend flüchtete er. Wieviel Geld sich in dem Etui befand, ist aktuell nicht bekannt.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: Männlich, etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß, korpulente Statur, südländisches Erscheinungsbild, schwarze, kurze Haare und sprach deutsch mit Akzent. Er soll ein graues T-Shirt und eine dunkle Jeans getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069-755 53111 entgegen.

