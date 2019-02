Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190213 - 177 Frankfurt-Nordend: Nächtlicher Überfall

Frankfurt (ots)

(mc) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem eine Frau in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10. Februar 2019) von unbekannten Tätern auf der Comeniusstraße angegriffen wurde.

Zwischen 04:00 und 06:00 Uhr in der Frühe war die junge Frau nach einem Spaziergang im Günthersburgpark auf dem Weg nach Hause, als sie urplötzlich überfallen wurde. Unvermittelt traten ihr zwei Männer in den Weg und versetzten ihr einen Schlag ins Gesicht. Daraufhin ging sie in die Knie und es folgten Tritte zum Oberkörper.

Da die 27-jährige Frau Kopfhörer trug und bis auf ihre Musik nichts hörte, ist bislang unklar, ob die Männer sie auszurauben versuchten. Allerdings gingen sie nach kurzer Zeit ihrer Wege, ohne ihr Opfer weiter zu drangsalieren.

Aktuell liegen keine weiteren Hinweise zu den mutmaßlich sportlich gebauten Männern mit einer Körpergröße von ca. 1,85m vor.

Daher werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 zu melden.

