POL-F: 190214 - 174 Frankfurt-Gallus: Ins Gesicht geschlagen

(fue) Ein 36-jähriger Frankfurter war am Mittwoch, den 13. Februar 2019, gegen 21.50 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Ackermannstraße. In Höhe der Hausnummer 76a wurde er unvermittelt von zwei ihm entgegenkommenden Personen ins Gesicht geschlagen. Sie forderten ihn auf, seine Wertgegenstände zu übergeben. Als der Geschädigte dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen sie erneut auf seinen Kopf ein.

Erst als Zeugen der Situation auf sich aufmerksam machten, traten die Täter die Flucht an.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Ca. 22 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Athletische Figur, türkisches Erscheinungsbild. Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Kapuzenpulli und einer dunklen Hose. 2. Täter: Ca. 22 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Schmale Statur, türkisches Erscheinungsbild. Ebenfalls dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755- 51499 an.

