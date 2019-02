Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190213 - 171 Frankfurt: Vermisstes Mädchen wohlauf - Bezug zu Meldung Nr. 502 vom 18.05.2018

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurde die 13-jährige Latisha D. seit dem 08. Mai 2018 vermisst.

Am Mittwoch, den 06. Februar 2019, konnte der Aufenthaltsort der 13-Jährigen ermittelt werden. Sie hat sich in Mainz aufgehalten. Glücklicherweise ist sie wohlauf und bei guter Gesundheit.

