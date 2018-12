POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bad Nenndorf (ots) - (PBe) Am 27.11.2018 kam es zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr in Bad Nenndorf auf dem Innenhofparkplatz des Ärztezentrums Wincklerbad zu einem Unfall, infolge dessen der Verursacher sich unerkannt vom Vorfallsort entfernte. An dem beschädigten anthrazitfarbenen BMW X1 enstand ein Schaden in nicht unerheblicher Höhe. Nach Spurenlage muss der Unfallverursacher an der rechten Fahrzeugseite des geparkten Pkw entlanggeschrammt sein. Daher könnte auch dessen Pkw entsprechende seitliche Beschädigungen aufweisen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel.Nr. 05723/9461-0.

