POL-NI: Sachbeschädigung/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 04.12.2018, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter in Rinteln, Am Weseranger, auf dem dortigen Parkplatz, an einem Seat Ibiza auf die Heckscheibe ein. Die Heckscheibe wurde dadurch komplett zerborsten u. weist ein Loch auf. Es entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen.

