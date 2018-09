POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Niederau

Düren (ots) - Ein Einfamilienhaus in Niederau stand am Montag im Fokus von Einbrechern.

Die bislang nicht bekannten Täter öffneten am Montag, zwischen 09:00 und 18:50 Uhr, gewaltsam das Schlafzimmerfenster des Hauses in der Straße Auf der Kall. Durch dieses stiegen sie in das Gebäude ein. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen nach verwertbarem Diebesgut. Eine Angabe zur Beute konnte zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei! Jeder Hinweis zählt!

