POL-DN: Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Düren (ots) - Ein Junge wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf dem Von-Schöfer-Ring verletzt.

Zwei 15 Jahre alte Radfahrer aus Jülich waren am Sonntag, gegen 17:40 Uhr, auf dem Radweg des Von-Schöfer-Ring aus Richtung Welldorf kommend in Fahrtrichtung Jülich unterwegs. Kurz vor der Kreuzung Von-Schöfer-Ring/Hauberdinstraße stiegen sie von den Rädern ab, schoben diese bis zur Kreuzung und beabsichtigten die Straße zu queren. Dabei wurde einer der beiden von einem Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Am Steuer des Wagens saß ein 89 Jahre alter Jülicher, der aus Richtung Brunnenstraße nahte. Der Junge wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der zweite Jugendliche konnte noch zurückspringen, so dass lediglich sein Fahrrad touchiert wurde, er selber blieb unverletzt. Auch der 89-Jährige war augenscheinlich nicht verletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gefahren. Die Eltern der 15-Jährigen wurden informiert. Der Wagen des Seniors wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro.

