POL-LWL: Fußgänger von PKW angefahren und schwer verletzt

Hagenow (ots) - In Hagenow ist am Montagvormittag ein Fußgänger von einem PKW angefahren und schwer verletzt worden. Der 56-jährige Fußgänger wurde kurz darauf ins Krankenhaus gebracht. Er wurde auf einem Fußgängerüberweg in der Hagenstraße von einem herannahenden PKW erfasst. Vermutlich hatte die 79-jährige Autofahrerin den Fußgänger übersehen, jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.

