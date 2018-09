POL-DN: Angriff auf dem Parkplatz

Düren (ots) - Zu einem versuchten Raub kam es am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof in Düren. Ein unbekannter Täter konnte entkommen.

Gegen 15:45 Uhr begab sich eine 49 Jahre alte Frau aus Düren zu ihrem Pkw, den sie auf dem P+R Parkplatz an der Lagerstraße geparkt hatte. Nachdem sie ihre in Tüten befindlichen Einkäufe in den Kofferraum gelegt hatte, schloss sie den Kofferraumdeckel und erschrak, als plötzlich eine dunkel gekleidete Person vor ihr stand. Es handelte sich um einen Mann, der unter anderem mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet war. Vor seinem Gesicht trug er eine schwarze Maske aus Kunststoff, die über einen Sehschlitz und einen Schlitz in Höhe des Mundes verfügte. Außerdem hielt der Maskierte einen schwarzen Schlagstock in der Hand und hob diesen hoch.

Die 49-Jährige schrie auf, woraufhin der Täter sie aufforderte, dies zu unterlassen. Doch die Frau schrie weiter und entdeckte eine Passantin, in deren Richtung sie flüchtete. Der Angreifer ließ von seinem Opfer ab und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Dürenerin wurde bei der Tat, die als versuchtes Raubdelikt gewertet wird, nicht verletzt. Der Täter ist etwa 1,70 m groß, sehr schlank und spricht akzentfreies Deutsch. Weitere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise, auch auf die Identität des Flüchtigen, nimmt der zuständige Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02421 949-8514 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

