POL-DN: Polizeiliche Verkehrssicherheitsberatung beim Mobilitätstag des Forschungszentrums Jülich

Jülich (ots) - Am vergangenen Mittwoch, 05.September 2018, unterstützte die Verkehrsunfallprävention der Polizei Düren das Projekt "Gute Wege zur guten Arbeit" für das Forschungszentrum Jülich.

Der Ausrichter der Veranstaltung, der ACE Auto Club Europa e.V., organisierte im Rahmen des NKI-Projektes "Gute Wege zur guten Arbeit" diesen Tag für das Forschungszentrum Jülich. Das Projekt "Gute Wege zur guten Arbeit" verfolgt ein klares Ziel: Die Arbeits- und Dienstwege von Beschäftigten effizient und nachhaltig zu gestalten. Hierfür fördert der ACE die Bekanntheit des betrieblichen Mobilitätsmanagements und trägt es bundesweit in die Unternehmen.

"Gute Wege" richtet sich insbesondere an betriebliche Akteure und Beschäftigte: Ob Geschäftsführungen, Personalabteilungen, Gesundheits- und Umweltbeauftragte oder Betriebs- und Personalräte - sie alle können dazu beitragen, Mobilitätsmanagement im Unternehmen erfolgreich zu verankern. Das Projekt "Gute Wege" ist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative und wird vom Bundesumweltministerium gefördert.

Zur Durchführung waren ein örtlicher Fahrradhändler, Car-Sharing-Unternehmen und auch verschiedene Informationsstände unterschiedlicher Interessengemeinschaften mit verschiedenen Themen rund ums Rad- und Autofahren dabei.

Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Düren hatten hier bei strahlenden Sonnenschein direkt am Seekasino die Möglichkeit, die geschätzt etwa 1000 Besucherinnen und Besucher über das Rad- und Pedelecfahren, Kinderrückhaltesysteme und das Motorradfahren aufzuklären und zu informieren.

Die Veranstalter und das Forschungszentrum Jülich waren über die Resonanz und das Interesse an der Veranstaltung beeindruckt, so dass die Möglichkeit einer weiteren Zusammenarbeit mit der Verkehrsunfallprävention der Polizei in Betracht gezogen wird.

