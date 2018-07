POL-MFR: (984) Tödlicher Unfall bei Einsatzfahrt - wichtige Zeugin gesucht

Zirndorf (ots) - Am 15.04.2018 kam es am Ortseingang des Zirndorfer Stadtteils Wintersdorf (Lkrs. Fürth) zu einem tödlichen Verkehrsunfall (Meldung 577 vom 15.04.2018). In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Nürnberg nach einer wichtigen Zeugin, die zur Unfallzeit mit einem Fahrrad an der Unfallstelle unterwegs gewesen sein soll.

Der Streifenwagen der Polizeiinspektion Stein (BMW, 3er-Serie) war gegen 16:45 Uhr im Rahmen einer Einsatzfahrt auf der Rothenburger Straße in Fahrtrichtung Ammerndorf unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Ansbacher Straße in Wintersdorf kollidierte das Einsatzfahrzeug, das mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, mit dem Kleinkraftrad eines 30-jährigen Mannes. Dieser war von der Ansbacher Straße in den Kreuzungsbereich zur Rothenburger Straße eingefahren. Bei dem Zusammenstoß mit dem Streifenfahrzeug erlitt der Fahrer des Kleinkraftrades tödliche Verletzungen.

Unmittelbar im Anschluss an die Kollision prallte das Polizeifahrzeug außerdem gegen einen grauen Audi A4, der auf der Rothenburger Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der 68-jährige Fahrer des Audi sowie der 30-jährige Fahrer des Streifenwagens und dessen 22-jährige Kollegin blieben äußerlich unverletzt, wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht und dort betreut.

Wie sich jetzt im Zuge der intensiv geführten Unfallermittlungen ergab, soll sich nach Angaben von Zeugen bereits erwähnte Fahrradfahrerin an der späteren Unfallstelle aufgehalten haben. Sie soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein und kurze Haare gehabt haben. Sie soll sich weiterhin mit einer Unfallzeugin unterhalten haben, die sich erst vor kurzem bei der Polizei gemeldet hat.

Diese Frau wird dringend gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 1530 in Verbindung zu setzen.

