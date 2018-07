POL-MFR: (982) Einbruch in Autowerkstatt scheint geklärt

Schwabach (ots) - Der Einbruch in eine Autowerkstatt vor drei Wochen (Juni 2018) scheint geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelte einen dringend tatverdächtigen Mann.

Im Zeitraum von Montag (11.06.2018) bis Dienstag (12.06.2018) brachen bis dato Unbekannte in eine Autowerkstatt in der Straße Am Kiefernschlag ein. Sie entwendeten Autoteile im Wert von etwa 6000 Euro und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Spurensicherung des Fachkommissariats der Kriminalpolizei Schwabach brachte nun den gewünschten Erfolg. Eine am Tatort gesicherte daktyloskopische Spur führte zu einem 27-Jährigen, der dringend tatverdächtig ist, den Einbruch begangen zu haben. Er ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Einbrecher ein.

