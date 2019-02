Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190213 - 170 Frankfurt-Innenstadt: Nach Widerstand Drogen gefunden

Frankfurt (ots)

(ka) Nachdem ein 24-Jähriger am Dienstagnachmittag bei einer Kontrolle in der Straße An der Hauptwache Widerstand leistete, fanden Polizeibeamte eine größere Menge Drogen bei dem jungen Mann.

Als Beamte der Bundespolizei den Mann gegen 14.00 Uhr kontrollieren wollten, versuchte dieser sich der Kontrolle durch Schläge in Richtung der Beamten zu entziehen. Dies gelang ihm jedoch nicht und die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des 24-Jährigen knapp 14 Gramm Marihuana, sieben Gramm Ecstasy und ein Gramm Kokain.

An dieser Stelle kamen Beamte der Frankfurter Polizei dazu und beantragten bei der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes. Dort fanden die Beamten des 1. Polizeireviers 130 Ecstasy-Pillen und verschiedenes Drogenzubehör.

Der 24-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

