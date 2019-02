Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190213 - 168 Frankfurt-Unterliederbach: Pkw beschädigt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 12. Februar 2019, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 19.50 Uhr, wurden im Sossenheimer Weg sowie in der Windthorststraße insgesamt zehn Pkw beschädigt.

An den dort geparkten Fahrzeugen, Ford, Seat, Mercedes, Audi, Nissan, VW und Skoda, wurden die zur Straßenseite hin befindlichen Fensterscheiben eingeschlagen. An einigen der Wagen zudem noch die Heckscheibe. Es entstand erheblicher Sachschaden. Im Eingangsbereich des Höchster Friedhofes (Sossenheimer Weg) fiel den Beamten ein Mann auf, den sie kontrollierten. Bei ihm, einem 36-jährigen Frankfurter, fand sich ein roter Nothammer.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

