POL-F: 190213 - 166 Frankfurt-Schwanheim/Zeilsheim: Einbrüche in Kleingartenhütten

(mc) In den vergangenen Tagen wurden mehrere Kleingartengrundstücke in Zeilsheim und Schwanheim von Einbrechern heimgesucht.

Irgendwann zwischen Samstag und Montag (09. - 11. Februar 2019) traf es insgesamt neun Gartenhütten eines Kleingartenvereins in der Straße Zur Frankenfurt. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände und hebelten die Hütten auf. Was sie gestohlen haben, ist bislang noch nicht bekannt. Auch an Hinweisen zu den Tätern mangelt es der Polizei im Augenblick.

Ein weiterer Fall ereignete sich irgendwann in der Nacht von Montag auf Dienstag in einem Kleingartengrundstück an der Pfaffenwiese. Die zwei Täter brachen die Tür zur Gartenhütte auf und entwendeten einiges an Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Erste Hinweise auf die Täter geben folgende Beschreibung wieder:

1. Täter: männlich, ca. 20 - 35 Jahre alt, ca. 1,70 - 1,85 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer Kapuzenjacke und Sportschuhen der Marke Nike.

2. Täter: männlich, ca.1,70 - 1,85 m groß, bekleidet mit einer Kapuzenjacke, dunklen Schuhen, Handschuhen und trug einen Rucksack.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Fällen in Schwanheim unter der Rufnummer 069/755-11000 und Hinweise zum Sachverhalt in der Pfaffenwiese unter der Rufnummer 069/755-11700 mitzuteilen.

