POL-NI: Rehburg-Loccum-Eigentümer von Alu-Kompletträdern gesucht

Nienburg (ots) - (BER)Am Donnerstag, 15.11.2018, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr hatte ein bisher Unbekannter in der Einfahrt zu einem Grundstück in Rehburg-Loccum einen Satz Räder deponiert. Bei den Alu-Kompletträdern handelt es sich um Originalfelgen des Pkw-Herstellers Skoda. Auf den 17 - Zoll - Felgen sind Sommerreifen in brauchbarer Qualität der Marke Kumho KH 17 aufgezogen. An den Reifenflanken sind mit Kreide Montagehilfen der Position aufgemalt. Die Polizei in Stolzenau bittet um Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Rädersatzes. Möglicherweise stammen sie aus einem noch nicht angezeigten Diebstahl. Hinweise bitte an die Dienststelle unter Tel.: 05761/92060.

