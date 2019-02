Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190213 - 169 Bundesautobahn 66: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 12. Februar 2019, gegen 08.35 Uhr, ereignete sich auf der A66, in Höhe der Anschlussstelle Hattersheim, Fahrtrichtung Frankfurt, ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Mainzer mit seinem Opel Signum und ein 45-jähriger Mainzer mit seinem VW befuhren die Autobahn in der genannten Reihenfolge. Als die beiden in stockenden Verkehr gerieten, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Dodge Ram auf den Opel auf und schob ihn auf den VW. Dabei wurde der Fahrer des Opel schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der bei dem Unfall insgesamt entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 20.000 EUR. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt zwischen 09.20 Uhr und 09.30 Uhr vollständig gesperrt werden.

