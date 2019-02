Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190214 - 172 Frankfurt-Bornheim: Festnahme nach erfolgreichen Enkeltrick

Frankfurt (ots)

(ne) Nur kurz währte die Freude zweier Trickdiebe, die einer 83-Jährigen aus Bornheim gestern Mittag mehrere 10.000 Euro gestohlen haben.

Die beiden mutmaßlichen Täter (17 und 23 Jahre) wendeten den sogenannten Enkeltrick an. Einer der Täter rief die Seniorin zu Hause an und gab sich dabei als Enkel von ihr aus. Wegen eines Autokaufs bräuchte er dringend Geld von der 83-Jährigen. Der Anrufer machte auf die Seniorin einen so vertrauenswürdigen Eindruck, dass sie tatsächlich glaubte mit ihrem Enkel zu sprechen. Sie willigte ein und hob das gewünschte Geld von ihrem Konto ab. Später erschien ein sogenannter Abholer an der Wohnungstür. Dieser gab sich als der angebliche Verkäufer des Autos aus und nahm das Bargeld dankend entgegen.

Nur wenige Minuten später kamen bei der 83-Jährigen Zweifel auf. Sie informierte ihre Angehörigen, die sofort die Polizei einschalteten.

Umgehend eingeleitete Maßnahmen führten schließlich zur Festnahme der zwei mutmaßlichen Täter am Hauptbahnhof. Sowohl das Bargeld der 83-Jährigen, als auch weiteres Diebesgut führten beide Täter bei sich. Die Polizei brachte die Diebe in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell