POL-MG: Polizei sucht eine Unfallbeteiligte

Mönchengladbach (ots) - Bereits am Donnerstag, den 28.06.2018, hat sich gegen 15:00 Uhr auf der Hubertusstraße/ Schmölderstraße ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem ein 16-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr die Hubertusstraße, aus Richtung Dahlener Straße kommend, auf dem linken Gehweg in Richtung Elisabeth-Krankenhaus. Als aus der Schmölderstraße ein weißer Kleinwagen, möglicherweise ein Fiat 500, in den Kreuzungsbereich der Hubertusstraße fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden Radfahrer, wodurch dieser stürzte. Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Weil dieser zunächst angab, dass alles in Ordnung wäre, fuhr sie weiter. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass er sich bei dem Sturz einen Knochenbruch an der Hand zugezogen hatte und Sachschaden an seinem Fahrrad entstanden war. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und bittet diese und insbesondere die beteiligte Fahrerin des weißen Kleinwagens, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden.(ha)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 20 20

Fax: 02161/29 20 29

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell