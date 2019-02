Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190214 - 173 Frankfurt-Nordend: 89-Jährige trickreich reingelegt

Frankfurt (ots)

(ne) Mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck erbeuten zwei unbekannte Trickdiebe, die gestern Mittag eine 89 Jahre alte Frau aus dem Nordend reinlegten.

Die 89-Jährige kam von einem Besuch bei ihrer Bank nach Hause. Kurze später klingelte ihr Telefon und es meldete sich ein angeblicher Polizist. Wegen eines erst kürzlich passierten Einbruchs in ihrem Wohnhaus müssen die Beamten in ihre Wohnung, um nachzuprüfen, ob auch bei der 89-Jährigen eingebrochen wurde. Die Seniorin ließ daraufhin kurze Zeit später zwei Männer in ihre Wohnung, die sich als "Zivilpolizisten" ausgaben. Sie taten so, als wenn sie die Zimmer nach Spuren untersuchten und ließen sich die Verstecke für Wertsachen zeigen. Nun lenkte einer der Täter die 89-Jährige geschickt ab, während der andere die Wertgegenstände einsteckte.

Anschließend verließen beide Diebe eilig die Wohnung. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin dann wenig später und informierte die Polizei.

Eine Täterbeschreibung konnte die völlig aufgelöste Frau nicht abgeben.

